L’inaugurazione in Occitania.

Una Statua dell’Emigrante è stata inaugurata dal “Fogolâr Furlan de Vuascogne” il 17 luglio scorso, in occasione delle celebrazioni per il centenario dell’emigrazione italiana a Duran (in Occitania).

Duran e Castin, piccoli paesi della Guascogna, in Francia, sono gemellati dal 2000 con il Comune di Ruda. Il legame con la Francia ha radici lontane che – ricorda l’Ente Friuli nel Mondo – risalgono agli anni dell’emigrazione tra il 1923 e il 1957.

Tante famiglie di Ruda, Saciletto e Perteole abbandonarono infatti la propria terra per trovare lavoro altrove, in particolare nel sud-ovest della Francia.

