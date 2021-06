Le terapie intensive degli ospedali in Fvg.

Quel numero, “0”, era atteso da tempo. E oggi, finalmente, è realtà. Non ci sono più pazienti Covid nelle terapie intensive degli ospedali del Friuli Venezia Giulia. Lo “certifica” la Fondazione Gimbe, nel suo monitoraggio settimanale indipendente che prende in esame il periodo dal 16 al 22 giugno. “La costante riduzione dei pazienti ospedalizzati – afferma Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione Gimbe – ha portato l’occupazione dei posti letto da parte dei pazienti Covid al 4% sia in area medica che in terapia intensiva, con tutte le Regioni che registrano valori inferiori al 10% e 4 Regioni senza pazienti Covid ricoverati in area critica”.

Vicina anche la “liberazione” dei posti letto in area medica occupati da pazienti Covid, che in Fvg sono appena l’1%: è il dato migliore d’Italia assieme a quello di Veneto e Valle d’Aosta.

In ulteriore miglioramento anche gli altri parametri, con i casi attualmente positivi ogni 100.000 abitanti che si attestano su 363, mentre la variazione sui nuovi casi fa segnalare un -29.4%. In Italia, durante la settimana in esame, i nuovi contagi sono stati appena 7.262, con un calo del 36.5% rispetto alla rilevazione precedente.

Per quanto riguarda i vaccini, la percentuale di popolazione che ha concluso il ciclo in Fvg è pari al 28%, numero al quale aggiungere un ulteriore 26.6% immunizzato solo con la prima dose.

Il 19.4% degli over 60 regionali non ha ricevuto alcuna dose di vaccino. Quadro diverso per gli over 80, con l’87.2% con ciclo completo e un ulteriore 4.7% solo con prima dose.

La percentuale di popolazione 70-79 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari a 34,2% a cui aggiungere un ulteriore 46,3% solo con prima dose. Infine, la percentuale di popolazione 60-69 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari a 34,5% a cui aggiungere un ulteriore 38,7% solo con prima dose.

