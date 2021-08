I controlli dei Nas sugli stabilimenti balneari in Fvg.

Sono 5, sui 21 controllati, gli stabilimenti balneari che presentano irregolarità in Friuli Venezia Giulia. Questo l’esito dell’operazione condotta dai carabinieri del Nas in regione, sulla scorta di una campagna nazionale che ha visto controlli in 886 eseguiti finora in tutta Italia.

A finire sotto la lente sono stabilimenti balneari e relativi servizi ubicati in aree costiere marittime e dei laghi. Se, su scala nazionale, uno su tre è risultato non conforme, in Fvg la percentuale scende a uno su quattro.

Durante i controlli dei carabinieri Nas di Udine, guidati dal comandante Fabio Gentilini, sono stati monitorati 21 stabilimenti: uno a Trieste, 15 in provincia di Udine e 5 a Gorizia. Di questi, 5 non rispettavano i requisiti di legge: uno a Trieste e Udine, 3 a Gorizia.

È stata accertata una violazione penale in provincia di Udine, mentre sono state elevate due sanzioni (una a Udine e l’altra a Gorizia) e ci sono state due segnalazioni per carenze all’autorità giudiziaria.

