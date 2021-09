In Fvg vaccinato contro il Covid il 69% della popolazione.

Gli ultimi dati aggiornati mostrano che in Friuli Venezia Giulia si è vaccinato contro il Covid circa il 69% della popolazione. Ecco che la Regione si è messa al lavoro per “raggiungere almeno circa 100 mila persone ancora non vaccinate – spiega il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi –, sulla platea di quanti possono essere immunizzati, anche attraverso le strutture di vaccinazione per raggiungere i piccoli Comuni o le località più lontane dai centri vaccinali e dalle strutture sanitarie dei capoluoghi. Un contributo all’adesione potrà arrivare anche dai provvedimenti sull’uso del green pass facendo un balzo in avanti raggiungendo la quota di persone che mancano all’appello”.

I dati sui vaccinati fino ad oggi.

Su 1 milione e 189 mila persone residenti in Fvg, 820 mila hanno scelto di vaccinarsi e, di queste, buona parte ha già ricevuto la prima dose. Secondo l’ultimo report, sul 75% di persone che possono essere immunizzate, l’adesione negli over 60 è dell’82,5% e per quanto concerne la popolazione in età scolare, dai 12 ai 19 anni, si attesta al 60,7%. Nella fascia d’età che va dai 12 ai 15 anni l’adesione è al 50%; dai 16-19 anni al 72%; 20-29 anni al 76,5%. Una flessione invece riguarda le categorie dai 30 ai 39 anni a cui ha aderito il 68% e dai 40 ai 49 anni al 70%; con la fascia 50-59 anni si sale invece al 75% per superare queste soglie nelle fasce successive.

Riccardi ha voluto ricordare anche come “la scuola sia un luogo sicuro, la preoccupazione è semmai la mobilità della popolazione scolastica e come il Friuli Venezia Giulia sia in testa rispetto alle adesioni del personale scolastico. Infine è stato ricordato il ruolo delle Aziende sanitarie nella ferma applicazione delle norme rispetto al personale non vaccinato”.

(Visited 715 times, 715 visits today)