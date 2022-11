La festa del formaggio a Gemona.

A Gemona torna la Festa del Formaggio nel weekend dall’11 al 13 novembre, giunta alla sua ventunesima edizione. “Gemona, formaggio…e dintorni”, manifestazione enogastronomica creata dalla pro loco Glemona, era saltata per due anni a causa della pandemia.

Di tempo ne è passato ma l’obiettivo è rimasto sempre lo stesso: promuovere e valorizzare l’esperienza secolare delle latterie turnarie locali. Dal giorno in cui la festa è stata ideata, ha acquisito una dimensione sempre più vasta andando a coinvolgere molteplici realtà locali. Ad esse va inoltre aggiunto il valore della partecipazione attiva della Coldiretti, dell’Ecomuseo delle Acque del Gemonese, di Slow Food e dell’Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia. Il programma del 2022 riprende quello interrotto nel 2020 e si ramifica nel segno di un ritorno alla normalità che tanto era mancato.

Il programma

La Festa del formaggio avrà inizio venerdì 11 alle ore 13 con l’apertura della mostra-mercato dei produttori lattiero-caseari e delle tipicità regionali. Alle ore 18 entreranno in funzione gli stand enogastronomici che si avvarranno della presenza dei ragazzi di Colfiorito, i quali porteranno le loro specialità. Alle 18 e 30 avrà luogo l’inaugurazione ufficiale presso la loggia del Municipio, con il tradizionale “taglio della prima forma di formaggio” e il relativo buffet. Oltre alle varie degustazioni, il programma della manifestazione prevede appuntamenti musicali negli stand delle borgate di Campagnola e Taboga e un tipo d’intrattenimento comico, nel tendone di piazza del Ferro. Sono inoltre degne di nota le dimostrazioni di caseificazione e la visita guidata alla latteria turnaria di Campolessi (a cui si potrà partecipare nella mattinata di sabato 12 previa prenotazione al 338.7187227).

L’offerta è molto ampia e oltre alle già citate manifestazioni ve ne saranno altre tra cui la pesca di beneficienza “formaggiosa”, il mercato di Campagna Amica e la Festa del Ringraziamento. Domenica 13 inoltre avranno luogo l’esposizione dei trattori e la sfilata lungo le vie del centro storico di Gemona, a cura della sezione locale della Coldiretti. Il programma termina con il concorso a premi “L’oggetto misterioso”, la mostra fotografica “Lat cence confins. Il modello turnario nell’arco alpino” di Graziano Soravito a cura dell’Ecomuseo delle Acque presso palazzo Elti, la mostra mitologica organizzata dal Gruppo Micologico Gemonese e l’esposizione della Risevra di Caccia di Gemona presso la loggia del Municipio. Si segnala in aggiunta che non mancheranno le iniziative per i bambini e un servizio gratuito di bus navetta che partirà dal piazzale della stazione dei treni sia di sabato 12 che di domenica 13.