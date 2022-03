Il furto nel negozio di Gemona.

Hanno spaccato con la mazza la vetrata e si sono portati via decespugliatori e soffiatori. Furto nella notte nella rivendita di giardinaggio Pivotti in via Taboga a Gemona. I ladri hanno spaccato la vetrata e una volta all’interno hanno portato via diversi attrezzi da giardinaggio, tra cui decespugliatori e soffiatori. La Radiomobile di Tolmezzo è riuscita ad arrivare lì in pochi minuti, ma i malviventi si erano già dati alla fuga. Il bottino è di 5mila euro e le indagini sono attualmente in corso.

