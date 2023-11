Dalla tradizione delle latterie turnarie, a Gemona arriva la festa dedicata al formaggio

Tutto pronto per “Gemona, formaggio…e dintorni”.

Ritorna un appuntamento tradizionale dell’autunno, che unisce saperi antichi e bontà gastronomiche: dal 10 al 12 novembre si svolgerà la ventiduesima edizione di ‘Gemona, formaggio… e dintorni’, manifestazione varata dalla pro loco Pro Glemona e dal Comune di Gemona del Friuli agli albori del terzo millennio con lo scopo dichiarato di non disperdere e, anzi, promuovere e valorizzare la secolare esperienza delle locali latterie turnarie.

Con il passare del tempo questa festa ha poi acquisito una dimensione sempre più importante nel panorama regionale, anche grazie alla partecipazione attiva della Coldiretti, dell’Ecomuseo delle Acque del Gemonese, dell’Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia e delle borgate cittadine.

Il programma.

Il calendario dell’edizione 2023, tra conferme e nuove iniziative, si presenta anche stavolta assai corposo e variegato. La festa dedicata al formaggio prenderà il via venerdì 10, alle ore 15, con l’apertura della mostra mercato dei produttori lattiero-caseari e delle tipicità regionali.

Nel pomeriggio, alle ore 18, entreranno in funzione gli stand enogastronomici, mentre alle 18.30 avrà luogo l’inaugurazione ufficiale presso la loggia del Municipio, con il tradizionale taglio della prima forma.

Il programma della manifestazione proporrà appuntamenti musicali in piazza del Ferro e negli stand delle borgate di Campagnola e Taboga. Si segnalano inoltre le dimostrazioni di caseificazione in piazza del Ferro, la visita guidata alla latteria turnaria di Campolessi (nella mattinata di sabato 11 novembre, su prenotazione al 338.7187227), le degustazioni dei formaggi delle latterie turnarie, il mercato di Campagna Amica, la Festa del Ringraziamento, domenica 12, a cura della locale sezione della Coldiretti con l’esposizione dei trattori e la sfilata lungo le vie del centro storico di Gemona, il concorso a premi ‘L’oggetto misterioso’.

E ancora: il Mercatino Hobbistico, la Mostra sui 120 anni di storia della Pro Glemona, quella sul volontariato del Circolo Filatelico Numismatico Gemonese e quella a cura del Gruppo Micologico Gemonese. Ma ci sarà tanto, tanto, altro e come sempre non mancheranno le iniziative per i bambini, ai quali viene dedicata un’intera via, cioè via Bini. Nelle giornate di sabato e domenica funzionerà un servizio gratuito di bus navetta con partenza dal piazzale della stazione dei treni.