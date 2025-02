A Gemona il 2° Friuli Apnea Challenge: atleti di tutta Italia si giocano la qualificazione alle nazionali

A Gemona il 2° Trofeo Friuli Apnea Challenge.

La piscina Atlantis di Gemona del Friuli si prepara ad accogliere, domenica 16 febbraio, il 2° Friuli Apnea Challenge, competizione di apnea statica e dinamica che vedrà la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia. L’evento, valido come prova di qualificazione per il Campionato Italiano FIPSAS (Federazione Italiana Pesca e Attività Subacquee), è organizzato dalla Friulana Subacquei in collaborazione con l’Asd Pinna Sub San Vito con l’obiettivo di promuovere l’apnea agonistica indoor anche in Friuli.

Le specialità previste sono Apnea Statica (STA), Apnea Dinamica con Attrezzi (DYN) e Apnea Dinamica senza Attrezzi (DNF) e Special. Per la sola categoria Elite è prevista la distinzione tra DYN Monopinna e DYNB pinne con stile alternato. La gara è aperta alla partecipazione di tutti gli atleti della disciplina, compresi gli atleti paralimpici, a prescindere dalla Regione di provenienza.

Il programma.

La giornata avrà inizio alle 8:30 con le operazioni di accredito in uno spazio dedicato. Alle 9:00 inizierà il riscaldamento per la prova di apnea statica. La gara vera e propria prenderà il via alle 9:30 e si concluderà alle 11:30. Subito dopo, dalle 11:30 alle 12:00, si svolgeranno le operazioni di accredito per le competizioni di apnea dinamica.

La gara di apnea dinamica prenderà il via alle 12:30 e terminerà alle 18:00. A chiudere la giornata, alle 18:30 si terrà la cerimonia di premiazione per l’apnea statica, seguita alle 19:00 dal tradizionale “terzo tempo”, un momento di convivialità tra gli atleti. Infine, alle 19:30, si svolgerà la premiazione della competizione di apnea dinamica.

Nell’occasione, la struttura dell’Atlantis ospiterà una mostra fotosub degli atleti della squadra agonistica della ASD Friulana Subacquei, con gli scatti di Chiara Scrigner, Fabio Iardino, Francesco Galfano e Alberto Criscuolo.