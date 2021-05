Le nuove begonie in casa di riposo a Gemona.

Un tocco di colore e allegria per rendere più bello l’ingresso della casa di riposo in via Croce del papa a Gemona.

È quello assicurato dalle nuove begonie che fanno bella mostra di sé fuori dalla struttura. Ad abbellire l’area sono state due fiorerie gemonesi, con Emidia Manzano di Emipetalo e Anna Lirussi dell’Antica fioreria Lirussi che hanno voluto regalare le piante al soggiorno per anziani.

Inutile dire che, oltre al management della casa, anche gli anziani ospiti hanno molto apprezzato questo dono, un colorato simbolo di ripartenza verso un futuro più sereno.

