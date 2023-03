Incidente a Gemona.

Un uomo di circa 70 anni di età è stato soccorso questo pomeriggio dai sanitari per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la statale 13 Pontebbana, nel territorio del comune di Gemona del Friuli al confine con quello di Artegna, poco prima del locale pubblico “Al Ledra”.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine (attivati i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo), l’uomo ha perso il controllo della vettura che stava conducendo: l’auto è finita nel fossato a bordo strada. Si tratta di una fuoriuscita autonoma con nessun altro mezzo coinvolto.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l’ambulanza proveniente da Gemona del Friuli e hanno attivato i vigili del fuoco. L’uomo, che è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo, è stato trasportato in codice giallo precauzionale all‘ospedale di Tolmezzo.