Casa e auto distrutta dalle fiamme: una raccolta fondi per aiutare una famiglia di Gemona

Il Friuli si mobilita con una raccolta fondi per aiutare una giovane famiglia di Gemona del Friuli. La notte tra sabato 5 e domenica 6 aprile un incendio ha distrutto la loro abitazione e l’auto parcheggiata vicino, costringendo la famiglia con tre bambini piccoli a lasciare la loro casa

L’incendio è scoppiato poco dopo mezzanotte, quando un’auto parcheggiata vicino alla casa a due piani è stata avvolta dalle fiamme. Le fiamme si sono rapidamente propagate all’interno dell’abitazione, coinvolgendo i mobili e gli infissi. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, arrivati sul posto con diverse squadre provenienti da Gemona del Friuli e San Daniele del Friuli, ha evitato il peggio, ma l’abitazione è ormai inagibile.

La raccolta fondi.

Di fronte a questa grave perdita, un gruppo di amici e concittadini ha deciso di non restare indifferente. È nata così una raccolta fondi su GoFundMe per aiutare la famiglia a superare questo momento difficile e a ricostruire una nuova vita. L’obiettivo è fornire loro un sostegno economico immediato, per consentire loro di affrontare la difficile situazione.

“Buongiorno a tutti, volevo chiedere il supporto del gruppo, visto che siamo in tanti… Una famiglia giovane di Gemona del Friuli, un paio di giorni fa, si è ritrovata con la macchina e la casa incendiate. Hanno perso completamente tutto, la casa è inagibile e con tre bambini piccoli. Ho creato questa raccolta fondi per aiutarli nel rialzarsi”, ha scritto una persona del gruppo sui social, cercando di mobilitare la comunità.

La solidarietà della comunità di Gemona del Friuli e dei paesi limitrofi non si è fatta attendere. In pochi giorni, sono stati raccolti oltre 3mila euro. Chiunque voglia contribuire può farlo a questo link attraverso la piattaforma online della raccolta fondi, dove è possibile effettuare donazioni di qualsiasi importo.