L’incendio nella notte a Gemona.

Incendio poco dopo mezzanotte a Gemona del Friuli dove è andata in fiamme un’auto parcheggiata a ridosso di una casa di due piani fuori terra, che successivamente ha coinvolto l’interno dell’alloggio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Udine con le squadre dei distaccamenti di Gemona del Friuli e San Daniele del Friuli supportati dall’autobotte del distaccamento di Gemona del Friuli, l’autobotte l’autoscala e il funzionario di guardia della sede centrale del comando friulano.

All’arrivo sul posto dei Vigili del fuoco, l’autovettura era completamente avvolta dalle fiamme che avevano già coinvolto gli infissi e l’interno dell’alloggio. I soccorritori, ricevuta notizia che tutti gli occupanti dell’appartamento, due adulti e 2 minori, erano già al sicuro all’esterno dell’abitazione ed incolumi, hanno iniziato lo spegnimento dell’incendio.

Spente le fiamme I vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di bonifica delle parti bruciate e messa in sicurezza dell’abitazione. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio. Sul posto, per quanto di competenza Carabinieri. L’alloggio è inabitabile.