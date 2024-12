Un tour alla scoperta dei presepi artistici di Gemona

Due visite guidate giovedì 26 dicembre e domenica 5 gennaio alla scoperta dei presepi artistici esposti a Gemona. Il programma prevede alle ore 15 l’incontro dei partecipanti sul sagrato del Duomo e la visita dello stesso.

Successivamente si passerà al Museo della Pieve e del Tesoro, con visita della nuova sala presepi della Collezione “Don Gastone”, che ospita i presepi più significativi e originali tra quelli provenienti da Africa, Sud America, India, Europa e inoltre il presepe del Gruppo Scout Agesci di Gemona. La visita poi continuerà alla Chiesa di Fossale, dove sono esposti i presepi realizzati dai bambini del catechismo della Parrocchia di Santa Maria Assunta.

Si prosegue a Palazzo Elti, sale D’Aronco, in cui troviamo ben quattro stanze espositive: la prima con presepi provenienti da Velden am Wörthersee, città gemellata, messi a disposizione grazie alla sensibilità dell’artista presepiale Rosi Gabriel-Keuschnig e con l’intermediazione del signor Siegfried Nagele del Comune di Velden am Wörthersee; la seconda con alcuni presepi della collezione del compianto monsignor Gastone Candusso, messi a disposizione dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Gemona. In questo spazio è ospitato anche un presepe concesso dalla Pro Loco Sutrio e realizzato da Andrea Caisutti di Pavia di Udine; la terza stanza con i presepi dalla Slovenia e dalla Valle del Vipava in particolare, esposti grazie alla collaborazione dell’Ente del Turismo Nova Gorica e Valle del Vipava; nella quarta stanza ci sono le opere dell’artista bujese Annamaria Fanzutto, affascinanti creazioni in terracotta. Iniziativa realizzata dalla Pro Glemona con il contributo del Consorzio BIM Tagliamento in provincia di Udine e Pordenone.

Si passerà poi nel Sedime di Madonna delle Grazie e infine nella Chiesa di San Rocco, dove troviamo un presepe composto anche da statuine risalenti alla fine dell’Ottocento e ai primi del Novecento, realizzate in legno da Lorenzo Revelant di Ospedaletto. Facevano parte di un altro presepe molto grande che ogni anno da dicembre a metà febbraio, fino agli anni Quaranta, veniva allestito presso la chiesa di Santa Maria di Fossale.

Iscrizioni all’ufficio Iat di via Bini: tel. 0432.981441.