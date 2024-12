“L’inaugurazione di questi spazi rinnovati per una maggiore fruibilità rappresenta un passo concreto per rafforzare il senso di comunità e offrire ai cittadini, dai più giovani ai più anziani, un luogo sicuro e accogliente dove ritrovarsi e svolgere attività tutto l’anno”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, in occasione dell’inaugurazione dei lavori che hanno permesso di attrezzare l’area festeggiamenti di Montenars come centro di socializzazione anche durante i mesi autunnali e invernali e dell’ampliamento della Casa della Protezione civile.

I lavori, realizzati grazie a un contributo regionale di 156.000 euro, consentiranno alla comunità di Montenars di usufruire di uno spazio moderno, funzionale e riscaldato, pensato per rispondere alle esigenze di socializzazione e per contrastare il rischio di isolamento, in particolare nei piccoli centri.

“L’amministrazione comunale ha dimostrato grande lungimiranza nel voler investire su questo progetto e la Regione ha scelto di sostenere con convinzione questo intervento perché crediamo nell’importanza di preservare la vitalità e l’attrattività dei nostri comuni. Offrire spazi adeguati per l’incontro e la condivisione è fondamentale per contrastare lo spopolamento e mantenere viva l’identità dei piccoli centri”, ha aggiunto Zilli.