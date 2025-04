Villa Manin ospita gli studenti per il rugby tag 2025

La piazza tonda di Villa Manin ospiterà lunedì 28 aprile la 4° edizione dell’evento conclusivo di Tagghiamo la Scuola FVG, il percorso organizzato da ASD OverBugLine Rugby Codroipo che da ottobre a oggi ha portato nelle scuole la conoscenza del rugby, utilizzando la versione “Rugby TAG”, cioè senza contatto.

Gli studenti delle scuole primarie di 1° grado (per classi quarte e quinte) e secondarie di 1° grado e fino al terzo anno delle secondarie di 2° grado della regione, saranno accompagnati fino a Villa Manin in pullman e riaccompagnati a scuola entro la fine dell’orario scolastico. Ognuno dei partecipanti riceverà la t-shirt celebrativa e le nuove scuole partecipanti all’evento riceveranno un kit per il gioco del Rugby TAG per future attività.

Nelle pause tra una partita e l’altra, i giovani atleti potranno provare anche altre discipline sportive e proposte entusiasmanti. Saranno allestiti anche campi da gioco dimostrativi e simulatori di volo dell’istituto “Nobile” Aviation College di Fagagna. Quest’anno ci saranno studenti provenienti da Basiliano, Castions di Strada, Codroipo, Faedis, Flaibano, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Mortegliano, Povoletto, Sedegliano, Spilimbergo, Talmassons e Udine.

Rugby Tag si svolge senza alcun contatto tra gli atleti, per adattarsi sia a bambini e bambine, sia agli ex giovani. Molto colorata e divertente, disciplinata e rispettosa, da giocare senza rischi. Il placcaggio (azione di uno o più giocatori, volta a fermare l’avanzamento dell’avversario che è in possesso della palla) è sostituito dalla presa del tag o flag, cioè una striscia di tessuto appesa alla cintura.

Poche semplici regole e si può giocare anche in palestra, in squadre composte di cinque giocatori, anche miste. Così, dopo aver imparato il rugby tag ed essersi allenati dall’inizio dell’anno scolastico nelle palestre delle loro scuole con il progetto Rugby a Scuola, grazie all’impegno di Riccardo Sironi che dopo aver fondato l’OverBugLine Codroipo nel 2014 (club che si occupa del settore Propaganda e fino all’Under 14, del quale è direttore tecnico), andando negli istituti scolastici a proporre la disciplina sportiva anche ad atleti disabili. Anche quest’anno, i giovani scolari del Friuli Venezia Giulia, avranno l’occasione di confrontarsi in uno scenario affascinante come il giardino tra le esedre di Villa Manin a Passariano di Codroipo.