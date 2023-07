Truffa partita da un sms ai danni di un 40enne di Gemona.

Una truffa partita da un sms è costata cara alla vittima, un 40enne di Gemona, che ha perso tutti i soldi che aveva sul conto.

Tutto è partito da un messaggio “tarocco” arrivato ieri mattina, il 21 luglio, e che aveva come mittente “posteinfo” (che richiama la terminologia ufficiale, per confondere le idee). “E’ stato registrato un accesso abusivo sul suo conto corrente – era il testo il messaggio -, per ulteriori informazioni clicchi questo link”.

L’ignara vittima ha seguito le istruzioni ed è stato contattato tramite una telefonata via whatsapp (tipiche di questo tipo di truffa perché non rintracciabili facilmente) da un finto poliziotto della postale che gli ha confermato l’accesso abusivo e gli ha detto che, per salvare i suoi soldi, doveva fare dei versamenti su un altro conto. Il 40enne ha quindi trasferito i soldi e ha perso così 26.500 euro. La truffa è stata denunciata ai carabinieri di Osoppo.