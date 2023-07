Incidente mortale a Gonars.

Un uomo, Riccardo Tomba 62enne di San Giorgio di Nogaro, ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto nel territorio comunale di Gonars.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine (attivati i carabinieri della Compagnia di Palmanova), ha perso il controllo della vettura che stava conducendo ed è finito fuori strada, in un campo, sbalzato dall’abitacolo.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e l’elisoccorso. Hanno attivato la forza pubblica e i vigili del fuoco.

Hanno guidato al telefono, nelle manovre di rianimazione cardiopolmonare, le persone che si trovavano in quel punto della viabilità fino all’arrivo dei mezzi di soccorso sanitario. L’uomo, infatti, è stato trovato in arresto cardiocircolatorio. Per lui, purtroppo, non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso. A nulla sono valse le manovre salvavita avviate dal personale medico infermieristico.