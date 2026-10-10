Autobus, cambiano orari e percorsi per le scuole dal 12 ottobre: le novità nel Goriziano

Da lunedì 12 ottobre 2026 cambiano gli orari e alcuni percorsi degli autobus nel territorio isontino e della Bassa friulana. Le modifiche introdotte da APT Gorizia riguardano numerose linee urbane ed extraurbane, con particolare attenzione ai collegamenti utilizzati dagli studenti degli istituti superiori di Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Monfalcone e Cervignano del Friuli.



Le novità arrivano dopo le verifiche effettuate nelle prime settimane dell’anno scolastico, durante le quali sono state individuate alcune esigenze legate ai diversi orari di ingresso e uscita dalle scuole. Gli interventi prevedono corse anticipate, nuove partenze, soppressioni e variazioni di percorso, compatibilmente con la disponibilità di autobus e personale e con le coincidenze della rete.

Le modifiche per gli studenti di Cervignano e Grado

Per gli studenti diretti all’ISIS di Cervignano, nelle sedi Einstein e Malignani, sono previsti diversi aggiustamenti. Sulla linea G01, in direzione Gorizia, viene introdotta la nuova corsa 36, con partenza dall’autostazione di Grado alle 14.48. Il mezzo effettuerà anche la fermata di viale Cavarera, all’altezza del market, e terminerà il percorso a Staranzano, in via Grado 34, nella località Bistrigna. La corsa prosegue il servizio proveniente dal Malignani di Cervignano, identificato come corsa 6 della linea G59.





Per la linea G26, la corsa 30 diretta a Grado sarà in coincidenza, in piazza Carpaccio, con la corsa 331 della linea urbana 37, prevista alle 14.05. Proprio sulla linea urbana 37 viene anticipata di cinque minuti la partenza della corsa 301 da piazza Carpaccio, che scatterà alle 6.34. Il successivo passaggio in autostazione avverrà così alle 7.35 anziché alle 7.40. Confermata inoltre la coincidenza della corsa 331 con la linea G26 proveniente da Monfalcone.



Novità anche per la linea G58C in direzione Monfalcone. La corsa 201 delle 12.05 diventa non scolastica e sarà effettuata nei giorni feriali senza scuola, escluso il sabato. Viene contemporaneamente istituita la nuova corsa scolastica 203, con partenza anticipata alle 12 da San Vito al Torre e passaggio all’autostazione di Cervignano alle 12.27. Il percorso comprenderà nuove fermate a Fiumicello e in via Matteotti a Monfalcone.

Gradisca e Monfalcone, nuove corse e alcune soppressioni

Per gli studenti dell’ISIS B.E.M. di Gradisca d’Isonzo sono previste variazioni su tre linee. Sulla G04, in direzione Cormons, viene attivata la nuova corsa 901, con partenza da Gradisca alle 16.20, esclusivamente nei venerdì scolastici.



Sulla G22, diretta a Grado, la corsa 906 sarà effettuata nei giorni di scuola, esclusi venerdì e sabato. Viene invece soppressa la corsa 902 delle 15.25 da Gradisca. La corsa 904, prevista nei venerdì scolastici, non transiterà più per Romans d’Isonzo: le fermate del paese saranno servite dalla nuova corsa 901 della linea G04.

Soppressa anche la corsa 901 della linea G25 in direzione Cervignano. Per quanto riguarda gli studenti dell’ISIS Pertini di Monfalcone, le modifiche interessano la linea G03 in direzione Gradisca. La corsa 54 sarà effettuata nei giorni di scuola il martedì e il mercoledì, mentre viene introdotta la nuova corsa 56, con partenza da Monfalcone, via Valentinis (Gaslini), alle 16.07, esclusivamente nei lunedì scolastici.

Gorizia, anticipati diversi autobus urbani

Le modifiche coinvolgono anche gli studenti diretti agli istituti di Gorizia, con alcuni aggiustamenti alle corse extraurbane Giroscuole. Da Mossa, alla fermata di via Olivers sulla statale 56, nei pressi della farmacia, partiranno due collegamenti: il primo alle 7.32, con fermata anche a Lucinico in via Udine 253 alle 7.33; il secondo alle 7.33, con passaggi a Lucinico in via Udine 123 (al Bandon) alle 7.35, in via Udine 13 (di fronte alla posta) alle 7.36 e a Gorizia in via Brigata Re 17 alle 7.37.



Per il servizio urbano di Gorizia vengono inoltre anticipati gli orari di alcune corse. Sulla linea 3, la corsa 103 partirà alle 7.32, otto minuti prima rispetto all’orario precedente. Analogo anticipo per la linea 4, con la corsa 119 in partenza alle 8.32.



Più articolate le variazioni sulla linea 6. In direzione cimitero, la corsa 301 partirà alle 7.33 e la 329 alle 7.38, entrambe anticipate di due minuti. In direzione posta centrale, invece, la corsa 301 partirà alle 7.13, con due minuti di anticipo, mentre la 303 sarà anticipata di sette minuti, con nuova partenza alle 7.50.

Monfalcone Cantieri, cambiano altri collegamenti

Due ulteriori interventi riguardano i collegamenti con la zona dei cantieri di Monfalcone. Sulla linea G01, in direzione Grado, la corsa 201 transiterà anche per Monfalcone Cantieri. Cambiano inoltre gli orari di altre due corse: la 65 partirà alle 13.30, dieci minuti dopo rispetto a prima, mentre la 265 sarà posticipata di 14 minuti, con nuova partenza alle 14.11.



Per la linea urbana SC, diretta dalla stazione ai cantieri, la corsa 3 effettuerà anche la fermata di Monfalcone, via Marconi 35 (Ansaldo), alle 17.30. Tutte le variazioni entreranno in vigore lunedì 12 ottobre.