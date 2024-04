In tre scappano dal Cpr, 30enne cade e finisce all’ospedale

Fuga dal Cpr di Gradisca d’Isonzo: tre ce la fanno, un quarto cade da un’altezza di 5 metri e finisce all’ospedale.

Fuga dal Cpr, in tre ce la fanno, un quarto finisce all’ospedale. Un uomo di trent’anni è rimasto ferito nella serata di ieri, domenica 28 aprile, mentre cercava di fuggire dal Centro di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr) di Gradisca d’Isonzo. Verso le 23, il giovane straniero ha tentato di oltrepassare una delle recinzioni del centro, destinato a ospitare migranti in attesa di espulsione. Nel fare il salto, alto almeno 5 metri, ha riportato delle ferite, rendendo necessario l’intervento del personale medico.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari con ambulanza ed elisoccorso. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Cattinara, dove gli sono state riscontrate diverse fratture. Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

Altre tre persone, di nazionalità tunisina e anch’esse trattenute nel Cpr, sono riuscite a fuggire e sono attualmente ricercate dalle forze dell’ordine.