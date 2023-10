Scontro tra moto a Gorizia, in due finiscono all’ospedale

Incidente tra due moto a Gorizia.

Due persone sono state soccorse dal personale medico infermieristico per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato intorno alle 19.30 di ieri, domenica 8 ottobre, a Gorizia lungo la viabilità adiacente la sede del Comando della Guardia di finanza. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine si sono scontrate due moto.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Gorizia, quello di un’ambulanza proveniente da Monfalcone e l’elisoccorso. Hanno attivato le forze dell’ordine e informato i vigili del fuoco.

Le persone sono state prese in carico dal personale sanitario e trasportate entrambe con ferite non gravi, una all’ospedale di Gorizia e una all’ospedale di Monfalcone.