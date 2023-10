Gemona, gli trovano la droga nascosta nel camper: patteggia due anni.

Nel camper che condivideva con la fidanzata, parcheggiato nei pressi di un locale pubblico a Gemona, i carabinieri avevano rinvenuto una varietà di droga e sostanze stupefacenti: 800 grammi di hashish, 124 grammi di cocaina e 64 grammi di marijuana.

Di fronte al giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Udine, un uomo di 35 anni originario di Bologna e residente a Osoppo, ha patteggiato una pena di 2 anni di reclusione e una multa di 9 mila euro. La fidanzata, originaria del Trentino Alto Adige, dovrà invece affrontare un processo separato.

La coppia era stata arrestata il 14 dicembre scorso per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti con l’intento di spacciarle, dopo una perquisizione da parte dei carabinieri della Compagnia di Tolmezzo.

Durante la perquisizione, le forze dell’ordine avevano trovato, all’interno del loro camper, non solo le sostanze stupefacenti, ma anche bilancini di precisione utilizzati per pesare e suddividere le varie sostanze, oltre a sacchetti per confezionarle e distribuirle ai clienti. Oltre a quattromila euro in contanti, molto probabilmente provento delle attività di spaccio.