La cattedrale in Lego esposta per la prima volta a Gorizia.

Che i Lego non siano solo un gioco per i più piccoli lo dimostrano la passione con cui collezionisti di ogni età conservano i propri mattoncini nonché le tante esposizioni di ricercate costruzioni: una di queste, a Gorizia, permette di ammirare una incredibile cattedrale costruita proprio con i Lego.

Allo spazio agorè di Corso Verdi, infatti, è in corso una mostra dal titolo “Architecture LEGO“: tra le tante costruzioni esposte ci sono la mappa del Friuli Venezia Giulia, la facciata della chiesa di Borgo San Rocco e una riproduzione in 3D di un affresco di palazzo Ragazzoni a Sacile.

Ma ad attirare in particolare gli sguardi e l’ammirazione dei visitatori è la cattedrale costruita dal triestino Francesco Colla, che non ha caso ha studiato Architettura: la costruzione ha una base di 177 centimetri per 138 di altezza e 77 di profondità, è realizzata con ben 90mila pezzi e ha richiesto 5 anni di lavoro. La mostra è visitabile dalle 17:30 alle 19:30, tutti giorni, tranne domenica 12 novembre, quando sarà aperta dalle 10 alle 15.