Tappa a Gorizia per il noto programma di Roberto Giacobbo.

Il programma televisivo “Freedom” di Italia 1 ha fatto tappa a Gorizia per esplorare la ricca cultura di Gli operatori e il conduttore Roberto Giacobbo nel pomeriggio di ieri hanno visitato al Sacrario di Oslavia, un luogo sacro e commemorativo che rappresenta una parte significativa della memoria storica di Gorizia.

La sera, la troupe televisiva ha avuto l’opportunità di immergersi nella vivace scena musicale della città, facendo visita alla Gorizia Guitar Orchestra. L’orchestra si è esibita nella storica Piazza Transalpina, un luogo che incarna l’unione tra Gorizia e Nova Gorica.

Le telecamere si sono accese per registrare i brani eseguiti dalla Gorizia Guitar Orchestra in questa cornice insolita ma affascinante: l’antica stazione ferroviaria di Nova Gorica. Una serie di interviste ai membri dell’orchestra e agli artisti locali. Le conversazioni hanno ruotato attorno al tema del fermento culturale e del gemellaggio artistico che si sta sviluppando tra Gorizia e Nova Gorica, in vista al ruolo delle due città come capitali europee della cultura nel 2025.