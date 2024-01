Il messaggio dell’Alert system per mettere in guardia i cittadini dalle truffe telefoniche a Gorizia.

Prestare la massima attenzione e avvisare le forze dell’ordine: anche il Comune di Gorizia invita alla prudenza a fronte del moltiplicarsi dei tentativi di truffa telefonica registrati negli ultimi giorni. È stato già diramato alla cittadinanza un messaggio con l’Alert system, in cui si rimarca che nessun organo di polizia contatterà mai telefonicamente i cittadini chiedendo aiuto per parenti o altro per poi esigere soldi o beni preziosi. Nel malaugurato caso si riceva una di queste chiamate, è bene riagganciare e segnalare immediatamente la telefonata al Numero Unico Emergenze 112.

“Purtroppo sono sempre più frequenti anche nella nostra città i tentativi di truffa da parte di mascalzoni che fanno leva sulla cosa più cara per ognuno di noi, ovvero la famiglia. Abbiamo ricevuto tante segnalazioni negli ultimi giorni di persone che hanno ricevuto chiamate da finti operatori delle forze dell’ordine, quindi ci teniamo a ribadire quali sono le norme di comportamento da seguire: non fornire mai informazioni personali a questi interlocutori, chiudere la telefonata e avvisare subito dell’accaduto le forze di polizia”, rimarca il sindaco, Rodolfo Ziberna, che è in costante contatto sulla questione con le forze dell’ordine. Anche gli altri canali informativi del Comune dirameranno le stesse indicazioni.