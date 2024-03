Salami Fvg, ecco i vincitori. Sul podio con due premi Berdussin: hanno aperto il punto vendita solo tre mesi fa

A soli tre mesi dall’apertura del loro punto vendita di carni fresche e salami in quel di Pulfero, Massimo Berdussin, 31 anni e la compagna Marika La Cognata, 30, si sono aggiudicati ben due premi alla prima “Rassegna salami Fvg”, organizzata da Onas (organizzazione nazionale assaggiatori di salumi), che vede come presidente Vincenzo Di Nuzzo e che ha visto una trentina di produttori misurarsi con le loro capacità.

Le categorie che hanno portato i Berdussin ad aggiudicarsi, seppur con postazioni differenti, il podio, e’ stata quella dei Salami crudi macinati (stagionatura fino a 4 mesi), nella quale la coppia si è aggiudicata il terzo posto, ed il premio speciale Miglior prodotto da impresa a conduzione femminile, dove invece non hanno avuto rivali. “E’ inspiegabile la felicità e l’orgoglio che nella giornata odierna ha pervaso la nostra famiglia, tenendo conto che abbiamo aperto soli tre mesi fa il nostro punto vendita” confida Marika.

La manifestazione, volta a identificare chi meglio è riuscito ad interpretare la tradizione, la storia e le caratteristiche espresse del territorio, ha dato l’opportunità ai produttori di dialogare e confrontarsi con i titolari di altre imprese, nonché di apprendere il margine di miglioramento, tramite una giuria tecnica. La valutazione sensoriale dei salumi è stata effettuata da Maestri assaggiatori e Tecnici assaggiatori esperti Onas, che hanno valutato le varie categorie in gara. “Questa nostra iniziativa non e’ nata con il solo fine di premiare le migliori realtà regionali, lo scopo infatti è quello di dare la possibilità ai vari produttori di migliorarsi e di apprendere nozioni che, spesso, non sono cosi scontate” spiega il presidente Di Nuzzo.

Al primo posto, in vetta ai Berdussin, il blasonato salumificio Lovison, e la società agricola Ecoqua. Premiati anche il salumificio Marescutti (salami crudi stagionatura superiore ai 4 mesi), la Bajta Fattoria Carsica(razze suine autoctone o con esse incrociati), l’azienda agricola Antonic, Salumi del Norcino, la società agricola Ecoqua (salami da carne non suina o mista), società agricola Borgo Titol (carne trita, non insaccati), Salumi e sapori di Timau e Azienda agricola Calligaris Stefano (salumi spalmabili), poi ancora Borgo Titol, azienda agricola spaccio carni e salumi e Salumi e sapori di Timau per la categoria Premio di gradimento.

Premi speciali : Calligaris Stefano miglior prodotto da filiera corta, Azienda agricola spaccio carni e salumi come miglio prodotto da impresa ad alta sostenibilità ambientale, Bajta fattoria carsica come miglior prodotto da impresa ad alta sostenibilità ambientale superiore a 3000 kg all’anno, ed il premio speciale come miglior prodotto da imprenditoria giovanile è stato assegnato al Salumificio Zahre. Premio speciale inoltre “Una vita da norcino” all’ottantenne Roberto Massaro, una vita intera dedicata a questo antico, ma sempre attuale mestiere.