Giovane coppia realizza il sogno: dopo l’allevamento apre anche il punto vendita

A Pulfero nasce il sogno di Massimo e Marika.

Il sogno di una giovane coppia friulana sta per realizzarsi: Massimo Berdussin, 31 anni, assieme alla compagna, Marika La Cognata, 30, aprirà domani il punto vendita della carne del loro allevamento.

L’apertura del punto vendita è a Pulfero, a pochi metri dall’allevamento già di proprietà dei due giovani neo imprenditori, chiude il cerchio del mestiere che sia Massimo sia Marika hanno intrapreso due anni fa, lasciando le loro rispettive professioni. “Abbiamo iniziato con l’attività di allevamento suini nel 2021, dopo che nei due anni precedenti avevamo intrapreso l’attività di coltivazioni orticole” spiega Marika. ” Con tutta onestà è stata una decisione sofferta quella di lasciare il lavoro che svolgevo da sempre, quello dell’impiegata, per buttarmi a capofitto in questa nuova avventura – tiene a precisare Marika – d’altronde, nonostante la mia occupazione mi gratificasse, la gestione familiare con due bambini piccoli era diventata complessa e questo ha fatto sì che io, dopo qualche mese, abbia preso la decisione di diventare socia di Massimo e di intraprendere assieme a lui questa avventura”.

In realtà Massimo, che da sempre ha svolto la professione di agricoltore, di confidenza con questo mondo ne aveva già parecchia. “Direi che le nostre rispettive esperienze professionali precedenti hanno fatto in modo che il cerchio si completasse alla perfezione, sia dal punto di vista della lavorazione dei prodotti, sia dal punto di vista burocratico – prosegue Marika- al momento nel nostro allevamento abbiamo venti suini, ma l’obiettivo senza dubbio, è quello di espanderci“. L’inaugurazione del punto vendita è stata pensata per sabato 23 dicembre, che andrà a coincidere con il compleanno di Massimo e che quindi andrà a segnare un nuovo emozionante punto di inizio.