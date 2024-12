Latisana, gli alunni della primaria si esibiscono con canti natalizi lungo le vie del paese

L’atmosfera natalizia porta sempre tanta gioia e quel velo di magia nel cuore di tutti, se poi a farne da rappresentanti sono dei bambini, con il loro entusiasmo innato, il tripudio di emozioni è assicurato. Grazie infatti alla lodevole iniziativa “Per le vie del Natale”, una rappresentazione itinerante in grado di scaldare i cuori di grandi e piccini, nella mattinata di ieri , mercoledì 18 dicembre, gli alunni di tutte le classi, dalla prima alla quinta del tempo pieno della scuola primaria ” E. De Amicis” di Latisana, si sono esibiti cantando sulle note dei più bei brani natalizi.

Cappottino, scarpetta e berretto alla mano, il freddo dicembrino non ha di certo fatto desistere i “piccoli artisti per un giorno”, che hanno sfoggiato non solo le loro doti canore, ma anche tutta l’emozione che straborda dai loro cuori in vista del Natale. In concomitanza con questa lodevole iniziativa oltretutto, ieri nella cittadina della bassa friulana c’era anche il consueto mercato settimanale del mercoledì e questo non ha fatto altro che coinvolgere un numero decisamente maggiore di persone, pronte a unirsi all’entusiasmo dei bambini, che hanno distribuito ai presenti dei fantastici bigliettini con la scritta “Ama le cose che fai e sii felice”.

Un dono pregno di significato in un’ epoca nella quale siamo spesso troppo distratti per soffermarci a riflettere su quanto è importante circondarci di pace a amore. Gli alunni hanno ricordato questo principio fondamentale di vita, alla perfezione. L’ iniziativa, che ha preso forma grazie alle insegnanti dell’ istituto, ha avuto inizio alle 9.45 circa e si è conclusa poco prima di mezzogiorno e le vie coinvolte sono state : Piazza Caduti della Julia, Piazza Duomo, la principale Piazza Indipendenza, il parco Dante Alighieri e il Parco Gasperi . Uno speciale ringraziamento viene rivolto ai volontari addetti alla sicurezza e alla polizia municipale, per aver consentito che l’ iniziativa si svolgesse nella più totale sicurezza.