Furto a Latisana.

Un furto è stato denunciato oggi a Latisana: stamattina, alzando le serrande, i gestori si sono accorti che qualcuno era passato durante la notte nel negozio di elettronica di via Guglielmo Marconi.

Una “visita” che non è stato affatto indolore: i ladri, infatti, sono entrati forzando gli infissi e hanno portato via pc e cellulari per 12mila euro. Indagini in corso da parte della Stazione dei carabinieri di Latisana.