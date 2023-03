Palestra all’aperto a Fiume Veneto.

A Fiume Veneto sarà creata una vera e propria palestra all’aperto. La giunta comunale ha approvato il progetto di realizzazione di un’area fitness presso il percorso vita del polisportivo di via Verdi. Un’iniziativa possibile grazie a un cofinanziamento regionale da 32.000 euro che lo scorso dicembre ha premiato il progetto presentato dall’amministrazione comunale.

Il progetto prevede di attrezzare un’area di 82 metri quadri con l’acquisto e l’installazione di sei macchine isotoniche e un circuito “calesthenics e street workout”, per realizzare una vera e propria palestra all’aperto, che sarà inserita nel contesto del percorso vita, già oggetto di un precedente contributo regionale per la sua completa illuminazione, i cui lavori sono in corso, per permetterne l’utilizzo anche in ore serali. Ogni attrezzo sarà dotato di pannello con l’indicazione e la descrizione del macchinario, consigli di allenamento e qr-code per poter visualizzare sul proprio smartphone dei video tutorial.

“E’ un altro tassello – dichiara il sindaco Jessica Canton -, che si inserisce in un contesto di forte ampliamento sportivo per il futuro del nostro comune, sia delle infrastrutture, che dell’offerta”.