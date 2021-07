L’arresto da parte dei carabinieri di Latisana.

Ha aggredito e offeso i carabinieri, che lo hanno ripetutamente e invano invitato a calmarsi. Una notte di follia per un 19enne ghanese, che si aggirava presso l’autostazione di Latisana con fare molesto ed in evidente stato di ubriachezza. All’arrivo dei carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia, guidata dal comandante Nicola Guercia, supportati dai militari della Stazione della stessa cittadina, il 19enne non ha abbassato i toni.

Anzi, nonostante i militari lo abbiamo ripetutamente invitato a calmarsi, continuava ad offendere e li aggrediva e nella circostanza un militare ha anche riportato pure lievi lesioni. A quel punto il giovane è stato arrestato per resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale. Giudicato per direttissima, è stato condannato a mesi 8 di reclusione, pena sospesa.

