All’Isis Mattei di Latisana il progetto dedicato alla calligrafia

Il progetto sulla calligrafia a Latisana.

La scrittura non solo come mezzo di comunicazione, ma anche e soprattutto per portare alla luce la creatività e le sfumature della personalità di ogni singolo individuo.

Questo è il fulcro del progetto che ha preso il via lunedì 18 luglio, e si svilupperà nei cinque giorni a seguire presso l’lsis “E. Mattei” di Latisana, il progetto “Scriba a lezione di calligrafia”, rinominato, data la stagione estiva nella quale si svolge, “Lettering d’estate”, volto a portare alla luce la vera essenza di ogni singolo individuo, tramite la scrittura, che, oltre ad un mezzo di comunicazione, è una vera e propria essenza della propria personalità. In questi cinque giorni verrà mostrato ai ragazzi l’origine degli elementi che in antichità venivano usati per scrivere, come il calamo e l’inchiostro, che sono stati i protagonisti della prima lezione.

L’idea di questa singolare ed interessante iniziativa è di Susi Galetto, calligrafa latisanese appassionata di calligrafia fin dalla tenera età “Mi ricordo che da bambina aprivo i cassetti del mobile dove i miei nonni tenevano le lettere. La magia di quella scrittura in corsivo, così elaborata, attirava la mia attenzione, mi affascinava l’armonia, l’estetica di vocali e consonanti, unite tra loro in maniera così ricercata. È stato proprio quello l’inizio della mia passione, che mi ha portato ad oggi, a trasformarla in un vero e proprio lavoro”, racconta Susi. Il corso è formato da 18 ragazzi, di un’età che va dai 14 ai 17 anni.

C’è chi si è iscritto a questa iniziativa per curiosità, chi per affinare un dono già preesistente in quanto a materie artistiche, chi ancora, grazie a questo corso, sta riuscendo ad esprimere un mondo interno, che altrimenti avrebbe fatto fatica a trovare spazio in una didattica composta da schematiche rigide. Qui, oltre alla disciplina didattica che comunque non deve mancare, si cerca di portare i ragazzi ad una consapevolezza dei risultati che possono essere in grado di ottenere, anche e soprattutto attraverso un’approccio più giocoso rispetto alle altre materie che vengono studiate durante l’anno scolastico.

“Lo scopo finale del progetto è quello di riuscire a comporre un testo in stile calligrafico usando il ‘lettering’, ovvero l’insieme degli stili calligrafici con i quali vengono decorate le lettere della scrittura in corsivo mediante miniature. L’armonia e la geometria dei segni hanno delle sfumature dal sapore sacro, ricordano i testi antichi “, prosegue con entusiasmo Susi.

Lo stesso entusiasmo che ha portato il dirigente scolastico dell’istituto, Luca Bassi, ad approvare il progetto, senza alcuna esitazione. “Tutto è nato dal progetto ‘scuola estate’, per espandere al massimo la potenzialità di ogni singolo alunno. Grazie a questo corso, emergono competenze e capacità che altrimenti i ragazzi non riuscirebbero ad esternare svolgendo le materie scolastiche ordinare. Ci sono anche ragazzi che necessitano di essere un po’ più seguiti, e tramite questo corso riescono ad esprimere al meglio la loro personalità. Inoltre, dopo due anni in cui non abbiamo potuto sviluppare questa tipologia di attività, finalmente possiamo ammirare quanto siano produttive a livello non solo didattico, ma anche umanitario, queste iniziative”, spiega Bassi.

Anche la tutor scolastica, la professoressa Monica Vadori, figura di riferimento per i ragazzi durante l’anno scolastico, è presente durante le lezioni, e conferma, nonostante il corso sia appena iniziato, l’entusiasmo e la produttività dei ragazzi, che durante tutte le sei ore giornaliere, riescono a mantenere alta l’attenzione, proprio perché tramite la scrittura, possono esprimere il loro stato d’animo “Vorrei sottolineare l’importanza dell’eterogenita di questo corso. Ragazzi molto diversi tra loro, provenienti da situazioni e condizioni differenti, che, grazie ad un lavoro di comune interesse, sono riusciti immediatamente a creare un’ottimo legame empatico”, commenta l’insegnante. A fine corso ci sarà un attestato, che andrà ad integrarsi al “curriculum dello studente”, che testimonierà il lavoro svolto, oltre ad un attestato personalizzato creato da Susi, che, tiene a rammentare quanto la scelta del materiale didattico con il quale stanno lavorando sia di fondamentale importanza in quanto a qualità, con quello stile fiabesco e ricercato che riporta ad epoche lontane.