Ruba 168 gratta e vinci da un bar di Latisana, 35enne nei guai

Latisana, un 35enne l’autore del furto dei gratta e vinci.

Fermato dai carabinieri il presunto autore del furto di 168 gratta e vinci da un bar di Latisana. I carabinieri di Conegliano hanno infatti deferito in stato di libertà un 35enne di origini pakistane per furto aggravato e ricettazione.

L’uomo, ritenuto autore del furto di un cellulare e di denaro in danno di una 18enne trevigiana, dovrà anche rispondere del possesso di ben 168 “gratta e vinci” per un valore di circa mille euro, risultati rubati in un bar di Latisana. La refurtiva è stata recuperata dai militari dell’Arma e restituita agli aventi diritto.