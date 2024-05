Scontro tra auto e furgone: nuovo incidente sulla regionale a Latisana

Secondo incidente del giorno sulla regionale a Latisana.

Nuovo incidente sulla strada regionale 354: questa volta, il sinistro è avvenuto all’altezza di Gorgo, in via Lignano Nord. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrati un’auto e un furgone. Sul posto, i vigili del fuoco di Latisana, le forze dell’ordine e i sanitari del 118. Per fortuna, le conseguenze per le persone sembrano lievi: incolume l’autista dell’automobile mentre le due persone sul furgone sono state portate in ospedale per un controllo. Si tratta del secondo incidente avvenuto lungo quella strada nel pomeriggio di oggi.