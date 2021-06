Taglio del nastro a Latisana per il primo impianto.

Nel 2030 circoleranno in Italia cinque milioni e mezzo di veicoli elettrici, per i quali saranno necessari 60mila punti di ricarica. Mille di questi, il due per cento del totale, si propone di realizzarli la start-up friulana GasGas, guidata dal ceo Alessandro Vigilanti che ieri sera stasera, a Gorgo di Latisana, ha inaugurato il suo primo impianto.

La giovane società, che sta per avviare una campagna di crowdfunding, si propone di valorizzare il tempo della ricarica per ciascun cliente, installando i punti in siti che consentano attività utili e attrattive. E per questo è in cerca di privati che vogliano ospitare nuovi punti di ricarica.

“Si tratta – ha commentato il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, al taglio del nastro – di un progetto innovativo per l’ambiente e la mobilità, che sono due dei temi principali del prossimo Piano di ripresa e resilienza. Voi dunque – ha detto ancora, rivolto ai giovani promotori – siete nell’alveo giusto, e giustamente volete creare un’azienda di persone, con i clienti che potranno diventare attori principali del business mettendo a disposizione gli spazi”.

(Visited 91 times, 91 visits today)