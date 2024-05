Rissa in Borgo Stazione a Udine.

Ancora tensione a Udine. Dopo i due accoltellamenti avvenuti nel pomeriggio, ieri sera in viale Leopardi è scoppiata una violenta rissa che ha coinvolto diversi cittadini stranieri, sotto gli occhi attoniti dei residenti.

La lite è degenerata rapidamente: urla, calci e pugni hanno fatto da protagonisti in una scena che ha sconvolto la tranquillità del quartiere. Durante la rissa, alcuni dei partecipanti hanno iniziato a lanciare bottiglie di vetro e sassi mentre altri scappavano. Sul posto sono giunte diverse pattuglie della polizia per cercare di sedare la rissa e ristabilire l’ordine. Non è chiaro se ci siano stati feriti gravi, ma la tensione resta alta.

Il video.