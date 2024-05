Massimo Rossetto conferma le sue due stelle per la guida Peperoncino Rosso.

Grande entusiasmo a Quelli dell’Isola, il noto locale di Polcenigo, dove Massimo Rossetto, maestro dell’arte bianca, ha nuovamente conquistato il titolo di Pizzaiolo Stellato con 2 Stelle dalla prestigiosa Guida Peperoncino Rosso. Questo riconoscimento, ottenuto e confermato anno dopo anno, è un tributo all’impegno, alla passione e alla costanza che Rossetto dedica alla sua arte.

Creatività senza limiti: Oltre 100 Pizze nel menù.

Il menù di Quelli dell’Isola, con oltre cento varianti di pizza, è una celebrazione della creatività e dell’innovazione continua di Massimo Rossetto. Ogni settimana, i clienti possono scegliere tra sette impasti diversi, che variano a seconda delle stagioni. Tra le proposte più innovative spiccano l’impasto all’ortica e curry e quello ai mirtilli, che regalano sapori unici e colori vivaci.

Una delle creazioni più apprezzate è la “2 Stelle”, una pizza dalla forma di strudel con un impasto all’ortica e curry, farcita con mozzarella, cipolla caramellata, pere, cacio e pepe, e arricchita a fine cottura con guanciale affumicato e glassa di vaniglia. Questi accostamenti audaci e sofisticati sono il risultato di un meticoloso studio, supportato anche dalla compagna di Rossetto, che gestisce la sala insieme a un altro membro dello staff.

Innovazioni alla base del successo.

Il segreto del successo di Massimo Rossetto risiede nella sua capacità di innovare senza tradire l’autenticità delle sue pizze. Una delle principali innovazioni è il Menù Pizza, offerto una volta al mese, che include quattro portate tutte a base di impasto per pizza. Dal cestino allo zenzero con pomodorini e mozzarella di bufala alle caramelle di pizza al cacao e menta con ripieno di agrumi, ogni portata è un viaggio nei sapori.

Rossetto pone grande enfasi sulla freschezza e la qualità degli ingredienti, utilizzando prodotti di stagione e riducendo al minimo l’uso di ingredienti congelati o conservati. “Questo riconoscimento è anche il frutto di scelte come quella di utilizzare il meno possibile prodotti congelati o conservati per ore in frigorifero“, dichiara il pizzaiolo. “Mi piace offrire alla mia clientela dei sapori genuini nella migliore versione possibile.”

Le specialità di Quelli dell’Isola.

Tra le pizze più richieste ci sono la Golosa, con impasto allo zafferano e condimento di mozzarella, zucchine, gorgonzola, gocce di peperoni, pesto e dadini di pancetta, rifinita con granella di amaretti. Un’altra delizia è la Strudel, con impasto integrale e farcitura di mozzarella, radicchio, mele e noci, completata con petto d’oca e glassa di mele a fine cottura. Queste creazioni non solo deliziano il palato, ma rappresentano un viaggio nella gastronomia locale grazie all’uso di ingredienti tipici come il prosciutto di cervo e i formaggi regionali.

Un riconoscimento al talento e alla dedizione.

Massimo Rossetto vede il titolo di Pizzaiolo Stellato come un premio per la qualità delle sue pizze e per il suo costante impegno nel differenziarsi dalla concorrenza. “Non mi sono mai fermato,” afferma Rossetto. “Introduco continuamente nuovi impasti e cerco sempre di offrire qualcosa di unico ai miei clienti.”