Il 30enne arrestato a Lignano.

Aveva rubato molti anni fa in Piemonte, per poi riuscire a fuggire. Ma la sua latitanza è terminata in Friuli.

Ieri, i carabinieri di Lignano Sabbiadoro, su segnalazione fatta dalla Questura di Udine, hanno rintracciato e arrestato Iosif Ungur Titus, 30enne rumeno, alloggiato nella cittadina rivierasca.

L’arresto è avvenuto in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso ad aprile 2014 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, in seguito ad una condanna a 10 mesi di reclusione e 500 euro di multa per furto aggravato, commesso nel 2012 a Cuneo.

