Aspettando le Frecce, ecco il mega piano sicurezza di Lignano

Lignano, piano sicurezza della Sores aspettando le Frecce dell’Air Show.

Frecce a Lignano, è tutto pronto per l’Air Show di domenica 9 luglio. E anche la Sores si prepara: centrale operativa mobile, 4 ambulanze, squadre a piedi in spiaggia, punto medico avanzato, infermiere su motovedetta Guardia costiera, supporto elicottero aeronautica. Gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria saranno perfettamente operativi in questo fine settimana dell’8 e 9 luglio a Lignano Sabbiadoro in occasione dell’Air Show.

La Sala operativa mobile Sores sarà attiva negli spazi antistanti Terrazza Mare, in stretta collaborazione con la sala operativa centrale del Friuli Venezia Giulia che ha sede a Palmanova.

Tre le ambulanze a disposizione sabato e 4 domenica; 3 le squadre di sanitari a piedi in spiaggia, e 4 domenica, tutte individuabili immediatamente grazie a un sistema di geolocalizzazione radio, per prestare immediato soccorso sanitario in emergenza. Personale della Sores farà parte del Gruppo operativo sicurezza interforze (Gos), e personale della Sores sarà a bordo di una motovedetta della Capitaneria di Porto con le strumentazioni e i presidi per prestare il primo soccorso sanitario in emergenza.

Nella giornata di domenica, sempre nella zona antistante Terrazza Mare, dalle 15.30 alle 20 circa, sarà attivo un Punto medico avanzato (Pma) con medici e infermieri. Un mezzo della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia sarà messa a disposizione per contenere i trolley con i presidi sanitari necessari per la gestione di maxi emergenze sanitarie.

L’ aeronautica militare ha dato supporto con uno dei suoi elicotteri nel caso sia necessario il trasbordo dei sanitari. Collabora fattivamente il Comune di Lignano Sabbiadoro che ha messo a disposizione spazi, quelli della palestra, in caso di maxi emergenza sanitaria.