La replica dell’ex bomber azzurro Mario Balotelli al filmato diventato virale sui social

Dopo il filmato, a dir poco virale, che lo riprendeva prima barcollare e poi cadere a terra, in mezzo alla strada, dopo una serata con gli amici a Lignano Pineta, Mario Balotelli si affida ai social per dire la sua.

In un video su Instagram, l’ex campione azzurro risponde, con una buona dose d’ironia, a quelle immagini, circolate, condivise e molto commentate proprio nella notte dell’eliminazione dell’Italia dall’Europeo. In tanti, infatti, hanno ipotizzato che Balotelli fosse ubriaco.

“Volevo dire la mia sul video circolato in rete in cui cado per terra con gli amici, anzi cadiamo, corriamo e ci rotoliamo a terra. Non vedo il problema di far una serata con gli amici per divertirsi, ridere e scherzare senza far male a nessuno. Dovrei essere giudicato per cosa?”, commenta Balotelli.

“Perché non avete fatto vedere tutti i video e le foto che ho fatto con le persone? Sono stato disponibile con tutti”, prosegue poi il campione, rivolgendosi in particolare ai media, colpevoli di aver mostrato solo una parte della serata, trascurando le immagini che lo ‘scagionerebbero’ dalle accuse di essere stato ‘su di giri’.

Poi, la stoccata finale: “Dopo un’Italia così, la notizia che deve uscire è che sono ubriaco? Ragazzi, dai, pensiamo alle cose serie!”.