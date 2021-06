Il giovane fermato a Lignano in stato di ebbrezza.

Ha conseguito da poco la patente e, incurante del fatto di non poter bere nemmeno un bicchiere di alcol prima di mettersi al volante, si è messo in macchina per le vie di Lignano dopo aver alzato il gomito. Non l’ha, però, scampata liscia.

I carabinieri dell’aliquota radiomobile di Latisana hanno sanzionato un giovane neo patentato per guida in stato di ebbrezza, durante una serie di controlli scattati già dalla scorsa notte.

I militari dell’Arma sono dovuti intervenire anche a Latisana, sulla strada regionale 354, dove una automobilista era uscita autonomamente di strada, senza riportare fortunatamente gravi conseguenze.

