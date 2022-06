Canotta, pantaloncini e microfono: pienone per Corona a Lignano

Fabrizio Corona a Lignano Sabbiadoro.

Eccolo là, canotta nera, pantaloncini corti, tatuaggi in primo piano, occhiali, sigaretta e microfono: Fabrizio Corona stavolta si è presentato puntuale, domenica sera, al Life di Lignano Sabbiadoro. Ad attenderlo, come sempre, la solita folla di fan accaniti: moltissime donne di tutte le età, non solo giovanissime, che per una volta sono tornate a casa soddisfatte dopo aver visto da vicino l’ex di Belen e Nina Moric.

Anche se Corona non è certo una novità per Lignano: in passato da queste parti ha avuto non poche vicissitudini, tra rientri ritardati, con conseguente denuncia, e appuntamenti mancati. Ma su un cosa chi organizza le serate con Corona può sempre contare: hype garantito e locale strapieno. Che lui si presenti o meno. Però stavolta c’era.

