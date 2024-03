La spiaggia del fratino a Lignano.

Loro sarebbero anche tornati a farsi vedere, ma la situazione non è così semplice perché un cantiere “disturba” la loro intenzione di metter su famiglia: stiamo parlando delle coppie di fratino che da alcuni anni arrivano su un tratto di spiaggia a nord del faro di Lignano, dove nidificano e dove avviene la schiusa delle uova, un evento accolto sempre con emozione dai volontari che si occupano del progetto.

Quest’anno, però, alle “solite” insidie naturali (dalle mareggiate ai predatori naturali), si aggiunge un nuovo problema: due coppie di volatili sono giunte su quel lembo di sabbia tra il faro e la laguna, ma proprio in questo periodo è in corso il cantiere per il ripascimento delle spiagge danneggiate dal maltempo dell’anno scorso.

“Ci avete contattato in molti per sapere com’è la situazione dei Fratini – è il post pubblicato dell’associazione Riserva Naturale Foce del Tagliamento -. Purtroppo quest’anno, per ora, non benissimo. Il cantiere per il ripascimento è proprio a ridosso dell’area di nidificazione e c’è molto disturbo al momento. Attendiamo la fine dei lavori per montare le reti di protezione e sperare di “salvare” la stagione“.

L’augurio, infatti, è che i piccoli uccelli non se ne vadano prima, per la troppa confusione, e “resistano” fino a fine lavori per nidificare ancora una volta su quella parte di litorale, regalando anche a noi, la tenera immagine dei loro piccoli. Negli ultimi 40 anni, infatti, le coppie del fratino sono scese vertiginosamente di numero in Friuli Venezia Giulia, come in altre parti d’Europa. Per questo è stata proposta la protezione di quel lembo di spiaggia e una cordata di associazioni di volontariato, tra cui Lipu FVG, Tringa FVG, Astore FVG, Wwf FVG, Legambiente FVG, Terraè, Lac FVG, Comitato nazionale tutela del Fratino, Foce del Tagliamento O.D.V , si è unita per creare la “Spiaggia del Fratino”.