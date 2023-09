Il software raccoglierà i dati sulle presenze turistiche di Lignano.

Il Comune di Lignano Sabbiadoro si affida alla statistica, materia necessaria a dare la giusta contezza delle presenze turistiche nella località e di conseguenza poter organizzare al meglio i servizi. La selezione dei dati avverrà a partire da fine mese, con una proiezione retroattiva di un anno, attraverso un sistema di raccolta (lo stesso utilizzato dalla città di Venezia) completamente anonimo effettuato attraverso le celle telefoniche.

In questo modo, attraverso il software predisposto con una personalizzazione dedicata al Comune di Lignano Sabbiadoro, sarà possibile stabilire le presenze numeriche per singole aree cittadine e per giornate, suddivise tra utenze nazionali e utenze in roaming, anche per un dato preciso legato alle presenze straniere.

Dati precisi per programmare la stagione.

“La volontà – come precisa il sindaco di Lignano Sabbiadoro, Laura Giorgi – è quella di istituire, all’interno del Comune, un ufficio statistica, in grado, analizzando i dati raccolti con il sistema, di fornire indicazioni precise per esempio sulla produttività di ogni singola manifestazione, permettendoci di avere riscontri precisi e quindi utili a valutare la programmazione turistica“.

“Nell’ambito delle politiche turistiche – commenta l’assessore comunale ai servizi informatici, Alessio Codromaz che mercoledì sera ha illustrato i contenuti del nuovo servizio al consiglio comunale riunito – è opportuno dotarsi di una serie di strumenti di analisi dei dati circa le presenze, la mobilità nel territorio, gli spostamenti e le provenienze di turisti, pendolari e residenti”.

Dai cellulari al conteggio delle presenze.

“Grazie all’acquisto di nuove telecamere per la video sorveglianza, con un pacchetto di tre anni di manutenzione compresa, siamo riusciti a liberare dei fondi precedentemente a ciò dedicati, che abbiamo pensato di investire in questo sistema di raccolta dati, in grado di valutare la presenza dei turisti e il loro dislocamento nel territorio, in un dato momento. Nello specifico – aggiunge Codromaz – utilizzando degli algoritmi il sistema è in grado di captare il segnale dei cellulari e dare indicazioni sulla quantità di utenze agganciate. E’ possibile individuare un’area specifica da verificare per capire il riscontro di un evento, per esempio un concerto, o capire il movimento pendolare, perché il sistema è in grado di dire quante presenze sono stanziali e quante in movimento. Sono comunque tutti dati anonimi, di quantità e non di rilevatura delle singole utenze”.

Con la piattaforma di “intelligenza urbana”, fornita da Tim, sarà anche possibile capire le presenze stabili in determinati periodi dell’anno, riferite per esempio ai proprietari di seconde case e ai lavoratori stagionali, oppure in determinate strade, ottenendo così anche un dato di rilevazione del traffico.

“Avere a disposizione dei dati statistici – conclude l’assessore Codromaz – è importante perché ci consente di capire la forza attrattiva di Lignano e, numeri alla mano, la reale incidenza delle presenze. Con dei numeri certi, un dato che attualmente non c’è, sarà possibile, per esempio, chiedere un’apertura anticipata o posticipata di determinati servizi. Ed è un dato utile anche all’ottenimento dello status di comunità balneare, come richiesto dalla rete G20 Spiagge, alla quale anche Lignano aderisce”.