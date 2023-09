Udine, al via i lavori per i nuovi marciapiedi e i percorsi pedonali

I lavori a Udine.

Al via il prossimo 18 settembre i lavori di rifacimento dei marciapiedi in via XXX Ottobre, nella zona est di Udine. Ad essere interessato dall’intervento sarà l’ultimo tratto, in corrispondenza dell’incrocio con via Albona.

Le precedenti alberature, pini marittimi che sono stati rimossi, avevano divelto il marciapiede occupando col tempo sempre più superficie calpestabile, rendendo difficoltoso il passaggio ai pedoni. Il rifacimento del tratto di marciapiede garantirà un passaggio in sicurezza ai cittadini residenti nella zona o di passaggio. Ivano Marchiol, Assessore alla Mobilità e Verde pubblico ha evidenziato che “i tre alberi che sono stati rimossi nei mesi scorsi erano in una condizione di sofferenza e incompatibilità con l’ambiente urbano”.

“Il rifacimento del marciapiede si rende necessario – continua l’Assessore – per garantire la sicurezza dei pedoni, specialmente a tutela della mobilità personale correlata alla presenza della scuola primaria Zorutti recentemente riqualificata. Con riferimento alla confinante via Albona sono allo studio possibili soluzioni volte a garantire la presenza del verde non più in una condizione di sofferenza e pericolosità ma di vero arricchimento, come il verde in città rappresenta”. I lavori, come detto, inizieranno il prossimo lunedì 18 settembre e si concluderanno indicativamente venerdì 13 ottobre, per cui sarà vietata la sosta e sarà ristretta la carreggiata, contestualmente al proseguimento dei lavori.

Nuovi marciapiedi in via Nardini.

Nella riunione della giunta presieduta dal Sindaco Alberto Felice De Toni di martedì 12 settembre 2023 è stato invece approvato il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione dei marciapiedi in via Nardini, che collega viale Palmanova e via Baldasseria Bassa. Nella via attualmente non sono presenti marciapiedi e i pedoni transitano su tracciati di terra battuta a fianco della carreggiata. La realizzazione dei nuovi marciapiedi, fino al capolinea della linea 6 del trasporto urbano, costituirà nuovi percorsi pedonali che soddisferanno esigenze manifestate da tutti gli utenti della strada.

L’intervento prevede appunto la posa dei nuovi marciapiedi, anticipata dall’interramento della linea elettrica esistente per l’illuminazione pubblica. Inoltre, oltre a essere sostituite alcune delle caditoie già presenti, altre saranno integrate per potenziare la raccolta di tutte le acque delle piogge. Il progetto esecutivo è stato appena approvato e i lavori, per un costo complessivo di 270 mila euro, partiranno all’inizio del 2024, successivamente alla pubblicazione del bando di gara e ai relativi tempi d’ufficio.

I lavori per eliminare le barriere architettoniche.

Infine, sono stati consegnati i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche, in linea con le finalità del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche(PEBA). Gli interventi riguardano la zona nord di Udine, in particolare il Villaggio del Sole, e sono distribuiti lungo un percorso in via del Pioppo, in corrispondenza degli incroci con largo Val Calda, con via Val d’Aupa, con via Val di Resia e con via Valbruna fino a via Lombardia.

Prevedono la realizzazione di abbassamenti al livello stradale dei marciapiedi in corrispondenza dei nuovi attraversamenti pedonali, la posa di segnaletica tattilo-plantare in aiuto alle persone con disabilità visive, il ripristino dei tratti in cui la pavimentazione è irregolare, la messa a norma della fermata del trasporto pubblico di via Valbruna per la sua fruizione da parte delle persone con disabilità motoria, e l’eliminazione dei gradini che impediscono il percorso. I lavori dureranno indicativamente 150 giorni e partiranno all’inizio di ottobre 2023.