In fila già dalle 8 di mattina per il concerto di Ultimo a Lignano

L’attesa per il concerto di Ultimo a Lignano.

In in fila già dalle 8 mattina nonostante la pioggia per il concerto di Ultimo a Lignano Sabbiadoro, dove sono attesi oltre 25.000 spettatori pronti ad applaudire il fenomeno del pop italiano.

Dopo l’enorme successo del tour 2022 negli stadi di tutta Italia, il ragazzo prodigio, classe 1996 ritorna live e Lignano Sabbiadoro e il Friuli-Venezia Giulia faranno nuovamente da apripista. Quattro anni fa fu magico e fu la sua prima volta in uno Stadio. A Lignano Sabbiadoro mancano poche ore per la data zero di “Ultimo Stadi 2023, la favola continua…”. Attraverso i suoi canali social il giovanissimo cantautore in questi giorni ha svelato l’incredibile palco dove canterà i suoi più grandi successi e per la prima volta dal vivo, quelli tratti dal suo ultimo disco “Alba”.

Già da un po’ di giorni nella località balneare, Ultimo si sta preparando al suo importante tour che la prossima settimana lo porterà allo stadio Olimpico e poi a San Siro: sold out le tre date a Roma, vicine al tutto esaurito anche le due a Milano. Questo concerto sarà un viaggio nella carriera dell’artista, breve ma già scandita da 59 Dischi di platino, 20 Dischi d’oro, più di due milioni di cd venduti e oltre un miliardo di stream collezionati su Spotify.

Gli orari e i parcheggi consigliati.

Per questo concerto, gli orari ufficiali prevedono l’apertura dei cancelli alle ore 16 e 30 e alle ore 21:00 l’inizio del concerto. Per tutti quelli che si muoveranno in auto sono consigliati diversi parcheggi, a partire da quello del “Mercato” adiacente allo Stadio (con zona riservata anche a Parcheggio Disabili), poi il parcheggio Luna Blu, quello del Parkint, del Cimitero, del Mr. Charlie e del Parco Zoo (collegati con dei bus navetta). Si potrà lasciare l’auto anche lungo via Alzaia, via San Giuliano e in via del Pantanel.