Appuntamento con le Convittiadi a Lignano Sabbiadoro.

Le olimpiadi nazionali dei convitti ed educandati italiani tornano in Friuli, dopo nove anni dalla precedente edizione e proprio nel luogo dove sono nate nel 2007. Sarà, infatti, Lignano Sabbiadoro la località ospitate della 17esima edizione delle Convittiadi che si svolgerà dal 16 al 23 marzo. Al palazzo Antonini Stringher di Udine, sede della Fondazione Friuli, sono stati presentati tutti i dettagli dagli enti coinvolti, a partire dall’Educandato Uccellis che coordina l’organizzazione.

Duemila studenti provenienti da tutta l’Italia assieme a 200 della nostra regione, in rappresentanza di 50 istituti di eccellenza presenti in tutte le regioni, saranno impegnati in un’intensa settimana di competizioni studentesche, che interesseranno diverse discipline sportive: calcio a cinque, nuoto, atletica leggera, beach tennis, pallavolo, pallacanestro e molte altre. Inoltre, gruppi musicali e teatrali giovanili ogni sera animeranno il villaggio e tutti gli ospiti presenti con momenti di spettacolo.

Oltre 2mila studenti a Lignano.

“La finalità principale è proprio quella di creare appartenenza, identità e scambio fattivo fra gli studenti delle istituzioni educative di tutta Italia – ha spiegato Anna Maria Zilli che è rettore dell’Educandato Uccellis di Udine e anche presidente dell’Anies (Associazione nazionale delle istituzioni educative) -. Sono un’occasione preziosa di conoscenza e confronto sul piano sportivo, teatrale e musicale, inclusiva e non prettamente competitiva fra gli alunni partecipanti”.

“Naturalmente – ha aggiunto Zilli – sarà questa un’ulteriore occasione per far scoprire e conoscere la nostra regione, promuoverne la storia, la cultura, i luoghi e le tradizioni”. Fulcro dell’evento sarà il Bella Italia Efa Village, in grado sia di ospitare le rappresentative sia di fornire le strutture per tutte le gare, a parte la staffetta che si terrà al palazzetto dello sport grazie alla collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro.

“Siamo onorati di poter ospitare una manifestazione che ha un così alto valore sociale, alla pari di quello sportivo – ha dichiarato il presidente di Bella Italia Efa Village Giancarlo Cruder, che era accompagnato dall’amministratore delegato Federico Delaini e dalla direttrice Ada Salgarella – mi sento in dovere di ringraziare il rettore Zilli perché ha scelto il nostro villaggio di Lignano per lo svolgimento delle Convittiadi unendo così gli scopi della nostra realtà a quelli della manifestazione, il cui valore intrinseco è il dato che ci interessa di più. Praticare lo sport di comunità, di associazione ha un significato preciso che prima di tutto è lo stare insieme, rispettarsi, condividere le regole dello sport. Efa è nata per questo e sposiamo appieno il messaggio che nasce dalle Convittiadi, soprattutto in questo momento abbastanza difficile e incomprensibile che la società sta vivendo. Se la società vivesse secondo i canoni che regolano le Convittiadi credo che sarebbe migliore” ha evidenziato Cruder ringraziando infine l’amministratore delegato di EFA Village Federico Delaini e la Direttrice Ada Salgarella che stanno seguendo tutta la fase organizzativa in sinergia con la Dirigente Zilli.

Visite alla scoperta del Friuli Venezia Giulia.

Grazie al sostegno della Regione si terranno anche visite a Trieste, Aquileia e Grado, San Daniele, Redipuglia e, ovviamente, Gorizia, vista rilevanza delle manifestazioni in programma nell’ambito di Go!2025 Capitale europea della cultura. Escursioni anche nella pineta di Lignano e nella laguna di Marano. Tantissimi i partner che stanno contribuendo al successo di questa edizione: dall’Ufficio scolastico regionale a PromoTurismoFvg e anche alla Brigata alpina Julia, la cui fanfara aprirà il corteo dell’inaugurazione.

“Sarà una vera emozione vedere tutti questi ragazzi accomunati dallo spirito sportivo e dall’entusiasmo di vivere un’esperienza unica di gruppo – è intervenuto Giuseppe Morandini, presidente della Fondazione Friuli che sostiene queste olimpiadi -. Auguro loro di portare a casa un mattone importante della propria educazione e crescita personale”.

Il supporto della Regione.

“Innanzitutto, un ringraziamento – ha detto l’assessore regionale all’Istruzione Alessia Rosolen – alla dirigente dell’Educandato Uccellis che è riuscita a riportare a casa, nell’anno di GO!2025, le Convittiadi. Un risultato importante che conferma la centralità di questo territorio e la sua capacità di fare sistema.

Un’iniziativa a cui non poteva mancate il supporto dell’amministrazione regionale che considera eventi come questi un’opportunità di crescita per giovani, scuole, istituzioni e un’occasione speciale per raccontare una regione che si vuole qualificare sempre più come territorio accogliente e attrattivo per studenti e lavoratori”.

L’assessore ha, poi, rimarcato l’importanza dei valori dello sport e della preparazione culturale quali elementi fondanti nello sviluppo della persona: “Non è un caso – ha detto Rosolen – se la Regione sta lavorando a una norma sullo sport con cui sostenere, affiancandosi, tutti i soggetti impegnati nella diffusione delle pratiche sportive negli istituti scolastici”.

“Le Convittiadi – ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin – rappresentano non solo un importante momento di sport e aggregazione, ma anche un’occasione straordinaria per valorizzare il Friuli Venezia Giulia come terra di eccellenza educativa e culturale. Eventi come questo rafforzano il senso di comunità tra i giovani di tutta Italia e offrono una vetrina unica per la nostra Regione, capace di coniugare tradizione e innovazione in un contesto di grande bellezza naturale e ricchezza storica. Siamo fieri di ospitare questa manifestazione che dimostra come lo sport e la cultura possano essere potenti strumenti di crescita personale e collettiva”.

Durante la presentazione è stato, infine, svelato il logo dell’edizione 2025 frutto di un concorso aperto agli studenti degli istituti aderenti e che ha visto partecipare 175 elaborati. Una giuria presieduta dal maestro friulano Gianni Borta ha individuato all’unanimità quale vincitore il bozzetto presentato dal convitto nazionale “Vittorio Emanuele II” di Roma.