Prima edizione per la Coppa Italia Reamed di Powerchair Football.

La 1ª Coppa Italia Reamed di Powerchair Football sta per accendere i motori e regalare quattro giorni di sfide mozzafiato. Dal 26 al 30 marzo 2025 Lignano Sabbiadoro si trasformerà nel cuore pulsante del Powerchair Football, con otto squadre pronte a lanciarsi in una competizione all’insegna della passione per il calcio e della voglia di vincere.

Con il Bella Italia EFA Village a fare da cornice, Lignano Sabbiadoro ospita un evento che rappresenta un punto di svolta per il Powerchair Football in Italia. Ogni match sarà un’occasione per ammirare la tecnica, la velocità e l’intensità di uno sport in costante crescita. Un torneo dove ogni squadra cercherà di dimostrare la propria forza e arrivare fino in fondo con un unico obiettivo: vincere e portarsi a casa la prima edizione della storia del trofeo.

”La 1ª Coppa Italia Reamed di Powerchair Football è un evento che non si può perdere. Le squadre sono pronte a scendere in campo e, ne sono sicuro, daranno vita a sfide intense, ricche di tattiche mozzafiato e gol spettacolari. Questo torneo è molto più di una semplice competizione. – commenta il Presidente Federale Andrea Piccillo – Rappresenta infatti, un passo fondamentale per la crescita del Powerchair Football in Italia. Siamo entusiasti di vedere questo sport continuare ad evolversi e di offrire a tutti la possibilità di partecipare o assistere a un evento che rimarrà una pietra miliare nella storia del Powerchair Football nel nostro Paese”

Il programma delle Gare:

Giovedì 27 marzo 2025

Ore 9.30 – Gara 1: Macron Warriors PCF vs Salento Wolves

Ore 11.30 – Gara 2: Oltre Sport vs Sen Martin PCF

Ore 16.00 – Gara 3: Thunder Roma PCF vs Aquile Palermo PCF

Ore 21.00 – Gara 4: Venezia FC vs Magic Torino PCF



Venerdì 28 marzo 2025

Ore 9.30 – Perdente Gara 1 vs Perdente Gara 3

Ore 11.30 – Perdente Gara 2 vs Perdente Gara 4

Ore 16.00 – Vincente Gara 3 vs Vincente Gara 1

Ore 21.00 – Vincente Gara 4 vs Vincente Gara 2



Sabato 29 marzo 2025

Ore 9.30 – Finale 7⁄8: Perdente Gara 5 vs Perdente Gara 6

Ore 11.30 – Finale 5⁄6: Vincente Gara 5 vs Vincente Gara 6

Ore 16.00 – Finale 3⁄4: Perdente Gara 7 vs Perdente Gara 8

Ore 21.00 – Finale 1⁄2: Vincente Gara 7 vs Vincente Gara 8