Trasportavano i migranti in Germania attraverso il Fvg: smantellata rete criminale

Smantellata rete internazionale di traffico di migranti.

È partita da Gorizia l’indagine che ha portato allo smantellamento di un’organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di migranti, con ramificazioni tra Slovenia, Italia e Germania. L’inchiesta, coordinata dal pubblico ministero della Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste, Federico Frezza, è stata condotta dagli agenti della IV Zona Polizia di Frontiera – Settore di Gorizia, in collaborazione con le autorità tedesche e slovene.

Le indagini sono scattate in seguito a due arresti avvenuti nel giugno 2024 ai valichi di frontiera di Gorizia: due cittadini serbi erano stati fermati mentre trasportavano sette migranti siriani, e un cittadino tedesco era stato sorpreso con a bordo dieci cittadini siriani e due cittadini turchi. Entrambi i casi avevano fatto emergere la presenza di una rete ben strutturata.

Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di individuare un’organizzazione con base in Germania, che utilizzava strutture ricettive in Friuli Venezia Giulia – tra cui appartamenti e bed & breakfast – per ospitare gli autisti incaricati di trasportare i migranti irregolari dalla Slovenia all’Italia e, successivamente, in Germania. Secondo quanto riferito dagli stessi migranti, il viaggio fino al Paese di destinazione veniva pagato tra i 6.000 e gli 8.000 euro a persona.

Sulla base delle prove raccolte, il GIP del Tribunale di Trieste ha emesso due mandati di arresto europei nei confronti di due cittadini iracheni, ritenuti ai vertici dell’organizzazione. I due sono stati arrestati in Germania dalla polizia tedesca, completando così il quadro dell’operazione e segnando il definitivo smantellamento del gruppo criminale.