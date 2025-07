Old Wild West introduce la realtà virtuale per la formazione del personale.

Old Wild West è la prima catena di ristorazione in Italia a introdurre la realtà virtuale nella formazione del personale, rivoluzionando il processo di onboarding.



Grazie alla collaborazione con IKON Digital Farm, società specializzata nella creazione di esperienze digitali, infatti, il brand di Cigierre ha sviluppato una piattaforma innovativa che consente ai nuovi collaboratori di apprendere in modo diretto i valori e le competenze operative essenziali. L’esperienza creata da IKON utilizza la tecnologia WebXR, che consente di accedere allo spazio virtuale direttamente dal proprio browser senza l’utilizzo di altri dispositivi, e prevede una ricostruzione tridimensionale degli ambienti operativi, della sala e della cucina, che possono essere esplorati in modo interattivo.

Una formazione immersiva.

La realtà virtuale permette di coinvolgere il personale in un percorso immersivo, rendendo la formazione più immediata e fruibile ovunque e in qualsiasi momento. Nella sala, l’utente viene guidato tra i tavoli, il bancone e le aree di servizio, apprendendo in modo chiaro le procedure operative, il tone-of-voice e gli standard di accoglienza. In cucina, invece, la riproduzione digitale di griglie, friggitrici e postazioni di preparazione consente di comprendere i flussi di lavoro e gli standard di sicurezza.

“Grazie al progetto di realtà virtuale sviluppato in collaborazione con IKON, potremo offrire un nuovo modello di formazione: più immediato, accessibile e coinvolgente”, spiega Paolo Pastore, Business Unit Manager di Old Wild West. “Questo ci consentirà di migliorare non solo i percorsi di crescita professionale del nostro brand, ma anche la qualità dei nostri servizi. Crediamo infatti che investire nella formazione e nell’innovazione sia la chiave per costruire una realtà sempre più solida e che guardi al futuro.”

Un percorso più coinvolgente per il personale.

L’attenzione alla formazione e la valorizzazione delle persone sono da sempre valori fondamentali della visione di Cigierre, che trovano riscontro anche nei dati: il 95% dei manager, infatti, proviene da percorsi di crescita interni e, nel biennio 2023-2024, Cigierre Academy – il polo didattico innovativo e di eccellenza ideato dall’azienda- ha formato ben 600 professionisti.

In questo contesto, si inserisce l’utilizzo della realtà virtuale nei processi di formazione di Old Wild West – uno dei brand più importanti del gruppo, con 3291 dipendenti e 243 ristoranti in Italia – che, grazie alla collaborazione con IKON Digital Farm, segna un’ulteriore svolta nella valorizzazione dei percorsi di crescita del personale.

“La collaborazione con il gruppo Cigierre rappresenta l’evoluzione naturale di un rapporto consolidato che portiamo avanti da anni”, commenta Enrico Degrassi, CEO di IKON Digital Farm. “Investire in tecnologie formative d’avanguardia non significa solo guadagnare un vantaggio competitivo: vuol dire valorizzare davvero il capitale umano. La realtà virtuale abbatte le barriere dell’apprendimento tradizionale, creando percorsi più coinvolgenti, misurabili e, grazie alla nostra piattaforma Immersiva, semplici da gestire su tutta la rete. Siamo entusiasti di affiancare Cigierre in questo progetto e di continuare, insieme, un percorso di innovazione e costante evoluzione tecnologica.”