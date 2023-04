Cosa nascerà al posto del Kursaal.

Il Kursaal di Lignano, locale storico della movida estiva, chiuderà dopo 40 anni di attività. Ma la terrazza si appresta a diventare un’importante risorsa per il nuovo hotel a quattro stelle superior che sorgerà proprio di fronte alla sua terrazza sul mare. La discoteca, dopo oltre quarant’anni di attività, lascerà spazio a concerti di musica dal vivo, al fine di soddisfare anche le esigenze degli ospiti del nuovo resort in fase di realizzazione. La terrazza sarà oggetto di una prima parziale ristrutturazione, che precederà quella completa dell’intera area termale in cui è inserita, di cui rappresenterà una parte integrante.

L’apertura dell’hotel quattro stelle superior, che avrà 24 suite fronte mare, non è ancora stata ufficializzata, ma si confida di poter essere operativi per gran parte della prossima stagione estiva, anche se al momento risulta difficile indicare una data precisa per l’inaugurazione.

La musica non sarà mai completamente soppressa, ma soltanto modificata nella tipologia e negli orari. La chiusura del locale ha suscitato grande nostalgia tra coloro che per anni hanno trascorso le loro notti a ballare, ma Pozzo e il suo staff sono impegnati a portare avanti il più complesso intervento di ristrutturazione mai intrapreso, nonostante le incertezze delle concessioni balneari.

La notte di Pasqua Kursaal Club sarà l’ultimo evento prima della chiusura definitiva, ma i ricordi delle notti trascorse, degli eventi partecipati e delle emozioni provate rimarranno indelebili nella memoria di moltissime persone.